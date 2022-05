No es obligación contratar un seguro: ¿Cómo elegir un buen crédito de consumo?

En mayo, las tasas de los créditos de consumo alcanzaron su nivel más alto desde 2015, llegando casi a un 27% a nivel nacional. Teniendo eso en cuenta, surge la pregunta sobre si conviene o no pedir uno, además de la manera correcta de solicitarlo. Si bien en ese momento no se recomienda hacerlo, hay ciertos consejos que se pueden seguir si es que es la única opción para solventar algunas deudas. Además, expertos indican que noes obligación pedir un seguro, por lo que la entidad bancaria no puede obligar a los clientes a adquirirlo. Todos los detalles en la siguiente nota.