Marcel responde: “Queremos dar facilidades para pagar deudas y evitar una presión inflacionaria mayor”

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la tramitación del quinto retiro de los fondos de pensiones, el que fue rechazado en la comisión de Constitución ayer martes, mientras que en la misma instancia se aprobó el proyecto enviado por el gobierno de Gabriel Boric.

“La ciudadanía está preocupada de su situación económica y en este momento lo que uno escucha en la calle, y lo que indican las encuestas, es que la principal preocupación de la ciudadanía es la inflación“, comenzó explicando el titular de la billetera fiscal.

En la misma línea, sostuvo, antes de ingresar al Congreso, que “lo que estamos haciendo es asegurarnos que con estas medidas no se esté contribuyendo a generar más inflación“.

“Nuestro objetivo es canalizar y darle facilidades a las personas para pagar las deudas, alivianar esa mochila que cargan muchas familias, y evitar que haya una presión inflacionaria mayor“, destacó el secretario de Estado.

Pese a la votación en contra que obtuvo el proyecto en la comisión, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados pero con un informe negativo, donde se decidirá su futuro. En tanto que la propuesta del Ejecutivo sí contó con el respaldo en este primer apronte.

“La plata (de los fondos) es de la gente, pero corresponde a un sistema de pensiones que tiene como objetivo financiar las pensiones del futuro. Por definición ese es un sistema que restringe el uso que puedan tener los recursos, si no existieran esas restricciones no habría sistema de pensiones y cada uno tendría que arreglárselas con sus ahorros si lo pudieran hacer”, advirtió el ex presidente del Banco Central.

Asimismo, añadió que “los retiros de fondos son cosas que ocurren de vez en cuando y donde los recursos se acaban y luego no hay otra cosa. Es el empleo lo que permite tener ingresos estables y el gobierno ha presentado un plan que genera 500 mil empleos focalizados en sectores que les ha costado más volver luego de la crisis“.

Finalmente, Marcel concluyó que “muchas veces se ve la posibilidad de un alivio inmediato como una solución, pero creo que todos entendemos, y así lo entienden las personas, que esa no es una solución permanente. Lo que está trabajando el gobierno es generar esas soluciones más estables“.