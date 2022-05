“No está prohibido por ley”: Experto analiza polémica por venta de remedios de laboratorios a farmacias

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) tiene en la mira a los laboratorios luego de detectarse un alza en el precio de los medicamentos. Según indicó el organismo, le venden en un 89% más caro los remedios a las farmacias que al sector público a través de Cenabast, algo que impacta directamente en el bolsillo de los chilenos y chilenas. En entrevista con CHV Noticias Central, el investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) UC, Julio Peña, explicó que “lo que pasa acá es lo que pasa en los mercados todos los días (…) esto no está prohibido por la ley, no es ilícito en Chile”. Además, detalló que “lamentablemente el sector público chileno tiene una serie de deficiencias, hay cosas que no funcionan bien y, por lo tanto, eso tiene límites”. En esa línea, indicó que hay otros caminos que se deberían tener en cuenta y, el más probable, sería el de un “sistema de seguro universal con cobertura de medicinas (…) con una canasta”. Mira la entrevista completa en el video adjunto.