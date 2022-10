Una buena noticia: El precio del pan podría estabilizarse y frenaría su alza

La inflación ha repercutido en el precio de los alimentos básicos. Y el caso del pan no ha sido la excepción, ya que ha aumentando en un 30% en comparación a años anteriores. Expertos explican que esto se debe al alza del precio del trigo, producto de los conflictos entre países productores, como Ucrania. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, entregó una buena noticia: el costo del pan podrá estabilizarse. “Según los datos del INE y Odepa, la intención de siembra en cultivos nacionales ha mejorado. Por tanto, nuestros molinos, van a tener en torno al 50% de la provisión de trigo nacional”, explicó. Eso sí, no se logró dar una fecha exacta sobre la variación de los precios, pero aseguraron que no seguiría aumentando.