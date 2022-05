Pdte. Boric por precio de venta de medicamentos a farmacias: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

El presidente Gabriel Boric se refirió este miércoles al informe dado a conocer por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entidad que dio a conocer que detectó importantes diferencias en el precio de venta de medicamentos desde laboratorios a cadena de farmacias y el sistema público.

En detalle, la diferencia sería de 89%, perjudicando a los consumidores que adquieren dichos productos, algo que no se justifica ni por los volúmenes ni tampoco por estrategias económicas.

Al respecto, el mandatario aseguró en un punto de prensa que “nuestro no gobierno no va a tolerar la colusión ni el abuso, más aún en algo tan sensible como los medicamentos”.

“Hay quienes se han acostumbrado a una impunidad de cuello y corbata en estos temas. Como Estado no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a algo tan importante y que sabemos que afecta tanto”, agregó.

En tanto, la ministra de Salud, Begoña Yarza, catalogó la situación como “absolutamente injusto. Lo que nosotros tenemos el programa de gobierno para caminar en convertir a los fármacos en este bien esencial en que no haya abusos al acceso es que tenemos, por un lado, la reforma a Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento)”.

“Tenemos que dotar a Cenabast de más musculatura, de mayor capacidad, no sólo a un grupo de 300 farmacias, sino que a las 1.500 farmacias que están en todo Chile”, agregó la secretaria de Estado.

Además, señaló que también están con diversos proyectos de ley en el Congreso para tratar el tema.