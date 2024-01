Tesla inaugurará su primera tienda en Chile: ¿Cuándo será y dónde estará ubicada?

Tesla, la reconocida empresa de vehículos eléctricos, confirmó la inauguración de su primera tienda en Chile el próximo 31 de enero, marcando un hito importante en la expansión global de la compañía.

La noticia fue anunciada por Sawyer Merritt, cofundador de la firma de ropa sustentable Twin Birch y conocido por difundir información relacionada con Elon Musk, fundador de Tesla.

La apertura oficial tendrá lugar en el Mall Parque Arauco, un evento que generará un impacto significativo en el mercado local de vehículos eléctricos.

La información fue compartida a través de una publicación en la red social que incluía una invitación para el evento de inauguración.

“Acompáñanos el miércoles 31 de enero, de 20:00 a 22:00 horas, para celebrar la llegada de Tesla a Chile con la inauguración de nuestra primera tienda en Parque Arauco. Disfrute de comidas y bebidas mientras aprende sobre nuestros vehículos, charla con nuestro asesor de Tesla y programa una prueba de manejo. El espacio es limitado; por favor reserve lo antes posible”, señalaron.

NEWS: Tesla is officially launching in Chile on January 31st with the opening of their first store in the country.

"Join us on Wednesday, January 31, from 8:00 PM to 10:00 PM, to celebrate the arrival of Tesla in Chile with the inauguration of our first store in Parque Arauco." https://t.co/yS9nnAgvPq pic.twitter.com/9lyxttSf17

