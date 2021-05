Eliana Barahona tiene 96 años y durante esta jornada acudió hasta el centro de Santiago para emitir su voto.

“Quiero estar con todo lo que hay en este momento en la calle. Espero que sea mejor para todos“, dijo la mujer una vez ya se encontraba abandonado su centro de votación.

Sorprendió la lucidez de la anciana a la hora de conversar con CNN Chile y CHV Noticias y también asombró al contar que trabajó durante muchos años como oficial del Registro Civil.

En ese sentido tuvo tiempo para recordar una oración que la marcó en su antigua labor e hizo gala de su buena memoria: “El matrimonio es un acto solemne en el cual un hombre y una mujer se unen a actuar indisolublemente y por toda la vida”. El hecho genero los aplausos de sus familiares y del equipo periodístico que realizó la entrevista.

Eliana contó que no se cansó en recorrer varias cuadras para ir a sufragar, pues está en una situación de salud que la mantiene en silla de rueda y son sus familiares la que la ayudan con el viaje. “No si yo no me canso“, bromeó.

Ante las dudas del panel para mantenerse en buena condiciones de salud a esas edad, la mujer recomendó “no preocuparse de nada y estar tranquila“.