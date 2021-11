El candidato presidencial, Gabriel Boric, Cada vez suma más adeptos. Ahora, se sumó el actor Adriano Castillo, popularmente conocido como el “Compadre Moncho”.

A través de sus redes sociales, el también concejal de Quinta Normal realizó una reflexión sobre lo ocurrido en la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, época en la que formaba parte de la Unidad Popular.

En sus tuits, Castillo comenzó diciendo que “en política no hay nada personal. Evaluar las decisiones políticas exclusivamente a la luz del honor o el ego herido es un error”.

Lee también: Izkia Siches deja presidencia del Colmed para sumarse a campaña de Gabriel Boric

“Entre 1964-70, con mis amigos DC (yo era pro-UP) nos lanzábamos floreros y epítetos y por aferrarnos al honor dañado todo terminó como ya saben”, agregó.

En esa línea, añadió que “luego de 17 años, cada uno guardando el rencor y las cuentas por pasar, se logró una alianza que derrotó al dictador y de la que siempre me he sentido parte” y que “es cierto que la relación entre ese mundo, mi mundo, y el de AD no ha sido fácil, pero las circunstancias ameritan mirar las cosas con perspectiva”.

Finalmente, anunció su apoyo al abanderado de Apruebo Dignidad al escribir que “por mi parte, trato de no cometer el mismo error dos veces en la vida, menos en cuestiones de tanta trascendencia como la política nacional. Por lo mismo, al igual que el expresidente Ricardo Lagos, por quien soy y por mi historia, voto sin ambages por @gabrielboric“. “¡Para vivir mejor!”, concluyó.

Mira el anuncio de Adriano Castillo a continuación:

1/5 En política no hay nada personal. Evaluar las decisiones políticas exclusivamente a la luz del honor o el ego herido es un error. Entre 1964-70, con mis amigos DC (yo era pro-UP) nos lanzábamos floreros y epítetos y por aferrarnos al honor dañado todo terminó como ya saben. — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) November 25, 2021