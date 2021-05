Gladys Peñailillo (96) llegó hasta su local de votación en el Liceo de Aplicación, ubicado en la comuna de Santiago, para ejercer su derecho a sufragio. Su mesa quedaba en el segundo piso y debido a su avanzada edad no pudo subir las escaleras y, finalmente, no pudo votar.

“Me duele la espalda, toda la vida me duele cuando estoy mucho rato de pie”, comentó Gladys, quien pronto cumplirá 97 años.

Su hija comentó a CHV Noticias que “mi madre no pudo votar porque nunca le trajeron sus votos. Como no podía subir al segundo piso le dijeron que fuera a la oficina del Servel, pero no llegaron nunca”.

Según ella, recurrieron a las personas que estaban a cargo, “pero estaban ocupadas conversando”. “Ellas son las encargadas de moverse para hacer que funcione. Cuando uno quiere hacer las cosas y cuando uno tiene sentido público las cosas se hacen. Mi madre va a cumplir 97, esta puede ser su última votación, no puede ser posible”, criticó.

Al respecto, los conductores de CHV Noticias y CNN Chile, Mónica Rincón y Rafael Cavada, expresaron su molestia.

En primera instancia, Cavada manifestó: “cómo se entiende que hayan estado todas las instituciones llamando a votar a la gente, pidiéndoles que por favor acudan, que tengan confianza, y cuando una señora de 97 años va a votar no es capaz de realizarse el protocolo diseñado precisamente para que estas personas puedan emitir su sufragio”.

Posteriormente, Rincón apuntó a que existe un protocolo para las personas de la tercera edad y con discapacidad, el cual dice que tienen que darle todas las facilidades para votar “y no sólo dejar que alguien los acompañe, tienen que facilitar el acceso. Esto no es un favor, es respetar un derecho”.

“Esto no es una posibilidad, no puede decidir si hacerlo o no, hay un incumplimiento de las normas y es indignante que hayan vulnerado el derecho a voto de esta señora”, finalizó Mónica.