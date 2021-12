La cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial en el país ya se hace sentir. Con movimientos en los comandos, nuevas incorporaciones y sumando respaldos de diferentes sectores, los abanderados Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) ajustan los últimos ejes de sus programas con miras a los comicios del próximo 19 de diciembre.

En dicho contexto, mucho se ha especulado sobre la visita de la ex presidenta Michelle Bachelet a territorio nacional y si es que efectivamente expresaría su apoyo a la campaña de Gabriel Boric, sumándose a lo propio realizado por el ex mandatario Ricardo Lagos, quien abiertamente dijo estar a favor de la candidatura del actual representante de la centro izquierda.

Al respecto, la senadora Isabel Allende (PS) entregó sus impresiones a días de la segunda vuelta presidencial y aseguró que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, “por supuesto” que respaldaría a Boric en esta carrera hacia La Moneda.

En entrevista con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, la legisladora abordó además los desafíos en relación al nuevo ciclo al interior del Congreso, el papel del Partido Socialista en la actual política nacional y el legado de la ex Concertación en esta misma materia. Sin embargo, uno de los puntos más llamativos, tal como se indicó, es que se refirió a su relación con Bachelet y no dudó en aseverar que ella apoyaría al candidato de Apruebo Dignidad.

“Llevo largo rato sin hablar con ella (Michelle Bachelet). Me da gusto que venga (a Chile) y lo hace todos los años porque se hace un espacio para estar con su familia en las fiestas de fin de año, me parece muy grato que venga y no es ninguna novedad, lo ha hecho varias veces”, declaró.

Al ser consultada por este eventual respaldo, Allende indicó que “más allá de la restricción formal de que no podría participar en ninguna actividad como tal, teniendo este alto cargo en representación de las Naciones Unidas, por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric. Si el propio ex presidente Lagos también se pronunció, es evidente que Michelle Bachelet estaría con Boric”.

Según explicó, la ex mandataria “jamás podría votar por una persona que defiende a Krassnoff, que tiene casi 800 años de condena por sus crímenes”, haciendo alusión al candidato José Antonio Kast. “No podría alguien de izquierda y alguien que ha sido detenida, que su padre muere a consecuencia de la dictadura, (votar por él) jamás de los jamases, ninguno de nosotros. No solo los que directamente fuimos afectados por violaciones de Derechos Humanos, sino que por una mirada del país es inconcebible”, añadió.

Asimismo, apuntó a que Kast corresponde a un “retroceso no solo en los derechos de las mujeres, sino que todos los planos que uno pudiera pensar”.

Finalmente, sostuvo que pese a que el abanderado de ultraderecha modifique su programa de gobierno, a través de su discurso “no hace más que asemejarse a los Bolsonaro y a los Trump que negaban justamente la trascendencia del cambio climático (…). Representa la antípoda de lo que uno pudiera ser. ¿Qué duda cabe que Michelle Bachelet va a estar con Gabriel Boric? Ninguna“, sentenció.

