El actor Álvaro Espinoza es uno de los tantos rostros del mundo del arte que han manifestado su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric y recientemente compartió en redes sociales una peculiar forma de hacer campaña por el frenteamplista.

Y es que a días de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 19 de diciembre, varios actores nacionales, e internacionales, se han unido para apoyar la candidatura del postulante a La Moneda de Apruebo Dignidad por medio de diferentes intervenciones artísticas.

A través de su cuenta de Instagram, Espinoza, quien forma parte de “artistas por Boric”, publicó un video en el que modificó uno de los clásicos de la fallecida cantante Janis Joplin.

El registro comienza con un solo de guitarra interpretado por el mismo actor, quien con el pasar de los segundos comienza a cantar “Boric, Boric, Boric…”, en reemplazo de “come on, come on, come on…” de la canción Piece of my heart.

“Vota 1, vota Boric y defiende la Convención Constitucional”, dice el actor luego de terminar el solo de guitarra eléctrica, mientras que en la publicación detalló “como dijera Janis…”.

Mira el video a continuación: