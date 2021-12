Patricio Rojas, parte del equipo económico del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió este miércoles a las propuestas del abanderado republicano.

En ese contexto, el economista expresó a Cooperativa que es “prioritario” avanzar en el sistema de pensiones, ya que lo considera una materia “clave”.

“El tema puntual, inicial, probablemente va a ser avanzar en la Pensión Básica Universal, donde hay consenso en la metodología”, adelantó el profesional.

Lee también: Ex ministro Eduardo Aninat anuncia voto por Kast en segunda vuelta: “Evadirme no contribuye a nada”

“Podemos discutir en el monto y la gradualidad, pero creo que se ha avanzado bastante en cómo tiene que ser el pilar, no contributivo, en materia de pensiones”, añadió.

En esa línea, aunque afirmó que el sistema de AFP “ha tenido una muy buena labor”, expuso que “el problema de pensiones es que la tasa de cotización del 10% no es suficiente, no pusimos atención de la gran informalidad y la tasa de reemplazo no es la adecuada”.

Rebaja de impuestos

Por otro lado, consultado por la rebaja de impuestos propuesta por Kast, Rojas expuso que es “bien poco probable” en los próximos años.

Lee también: Carta a secretario general de la ONU: Parlamentarios RN y UDI piden que Bachelet se reúna con Kast

Esto, debido a que -según advirtió- Chile necesita estabilizar las cuentas fiscales y una recuperación del crecimiento económico para poder avanzar en ello.

“En lo inmediato se ve bien complejo y difícil que uno pueda avanzar en disminuir impuestos”, agregó, explicando que podría producirse durante “la segunda mitad de esta década”.