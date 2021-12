El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no descarta tomar acciones legales contra el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, tras la interpelación por una antigua acusación de acoso que hubo contra el actual diputado.

El tenso momento se vivió esta mañana en el debate organizado por Archi, en el cual el ex diputado arremetió contra el frenteamplista y le comentó: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te acusó de abuso y todavía no pides perdón”.

Ante esto, el parlamentario respondió: “Acá hay una interpelación que me parece grave y lamentable que utilices un espacio como esté sobre temas que no tienes absolutamente idea”.

“He señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible, porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial”, agregó.

Pero la situación no quedó ahí y el republicano continuó con sus preguntas “¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué una mujer te acusa de abuso?”, ante lo que debió intervenir el moderador del debate.

Minutos después, y mientras se iniciaba la discusión sobre viviendas, Boric emplazó a Kast y aseguró que “la interpelación que hizo recién es grave”.

“Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso. Invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar, una vez más, mentiras falsas”, cerró.

Más tarde, y una vez terminado el debate, el magallánico advirtió que “vamos a evaluar” tomar acciones legales contra el ex diputado y aprovechó de aclarar que “no hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso”.

“Yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea en sede judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas. Por lo tanto, no tengo nada que esconder”, sostuvo.