A raíz de la fuga de votos de parlamentarios del oficialismo en respaldo de José Antonio Kast, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, manifestó su postura asegurando que los partidos tienen libertad de acción para apoyar al abanderado que más los represente.

Una declaración que además vino acompañada de críticas, apuntando a un oportunismo y falta de respeto a los resultados de las primarias legales, cuestionando además el hecho de que “mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de futuro desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta estos días que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado y apoyar a una antigua derecha“.

Frente a esta situación electoral, el otrora candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a lo ocurrido y a través de Twitter expresó que “Sichel ratifica lo que ya es evidente: La Moneda y el Rechazo ya tienen su candidato”.

Hizo un llamado a “seguir trabajando porque Chile necesita cambios para avanzar a una sociedad más amable, digna y justa sin retroceder al autoritarismo y la división. Y eso requiere de más esfuerzo por nuestra parte”, sentenció.

Sichel ratifica lo que ya es evidente: La Moneda y el Rechazo ya tienen su candidato. A seguir trabajando pq Chile necesita cambios para avanzar a una sociedad más amable, digna y justa sin retroceder al autoritarismo y la división. Y eso requiere de más esfuerzo x nuestra parte. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 27, 2021

Desde su comando, y en relación a lo expuesto anteriormente, Sichel enfatizó que ante estas variaciones en los respaldos recibidos “lo realmente terrible es que, al parecer no creen en los cambios, no creen en un proyecto convocante. A la primera oportunidad, volvieron a una mirada antigua, que es intolerante con la diversidad sexual, que niega la ciencia y retrocede en los derechos ganados por la lucha sucesiva de mujeres en Chile. La verdad es que ese no es nuestro proyecto y no somos lo mismo”.

“No construiremos zanjas donde los chilenos quieren construir puentes y acuerdos”, concluyó el abanderado haciendo referencia a una de las polémicas propuestas de Kast relacionada a la crisis migratoria.

