El pasado viernes, el Partido Humanista (PH), junto a su ex candidato a gobernador, Pablo Maltés, expresaron su apoyo a la candidata de Comunes, Karina Oliva, de cara a la segunda vuelta a realizarse el domingo 13 de junio.

La colectividad declaró que le entregan su apoyo “desde el compromiso real con la unidad y la construcción futura de un gobierno de oposición“. Además, destacaron que Oliva “es una mujer feminista, de izquierda, que viene desde el territorio.

Luego de esto, quedó en la disyuntiva el apoyo del candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, a Oliva, ya que anteriormente Maltés y su esposa, la diputada Pamela Jiles (PH), se han referido en duros términos al parlamentario de Convergencia Social.

Lee también: El mea culpa de Karina Oliva por concejal denunciado por VIF: “La revisión que se hizo no bastaba”

A través de Twitter, el abanderado del FA indicó que “Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos”.

Sin embargo, planteó que “nadie está exento de cometer errores, es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera, ¡seguimos!”.

Maltés/Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está excento de cometer errores, es cdo más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. Seguimos!

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 5, 2021