Casi al mediodía de este domingo, el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, se dirigió a su respectivo local de votación ubicado en la comuna de Vitacura para sufragar.

En entrevista con Daniel Matamala, el ex ministro de Hacienda manifestó su preocupación por la concurrencia de votantes durante la jornada del sábado, donde se evidenció una diferencia entre las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana y las zonas más populares.

“Me preocupa, reitero el llamado a votar en esta elección tan importante. No es una elección cualquiera, aquí nos jugamos muchas cosas (…) El voto de cada uno de nosotros importa mucho, aunque a uno le digan lo contrario“, recalcó.

Lee también: Daniel Jadue y eventual primaria con Pamela Jiles: “Mientras no se defina en qué lado de la historia está, es difícil incorporarla”

El ex secretario de Estado también se refirió a la polémica interna de la UDI, que aún no decide si llevará a las primarias de Chile Vamos a un candidato único u oficializará a Joaquín Lavín y Evelyn Matthei como los abanderados en la carrera presidencial.

“Estas son decisiones de la UDI, no tengo por qué meterme ahí, pero lo he dicho una y otra vez: Me parece que Evelyn Matthei es un tremendo aporte a las primarias, es una mujer de convicciones e ideas, con alto conocimiento, ha sido una gran alcaldesa y lo que necesitamos es tener más propuestas“, aseveró.

En ese sentido, espera que Matthei sea ratificada como precandidata presidencial: “Es un aporte a la discusión, es mejor tener más voces, miradas e ideas, y obviamente tener una voz femenina en una primaria de puros hombres es significativo, relevante y simbólico“.