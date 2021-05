La Unión Demócrata Independiente (UDI) dio a conocer un mensaje en el que invita a la ciudadanía a votar por sus candidatos de cara a las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes.

A través de su cuenta de Instagram y de Twitter, el partido político publicó una infografía en el que está la bandera de Chile con un mensaje.

“Hagamos historia. Hoy es un buen día para lograrlo”, dice la imagen.

Junto a esto, el posteo está acompañado de otro texto de base: “Es un buen día para hacer historia”.

Todo esto se da en el marco de las polémicas declaraciones de la precandidata presidencial del partido, Evelyn Matthei, quien ha asegurado que el Consejo General “bajará su candidatura” y se decantará por Joaquín Lavín de cara a las primarias de julio.

Matthei insiste: “Me van a bajar”

Justamente, este sábado la actual alcaldesa de Providencia fue a cumplir su deber cívico en su respectivo local. Aquí, acompañada por Mónica Rincón, reiteró que “yo no me he bajado (de la candidatura), pero no hay duda alguna que el lunes me van a bajar“.

Consultada sobre si votará eventualmente por Joaquín Lavín en las primarias de Chile Vamos, Matthei declaró que “el voto es secreto, ustedes saben que en general no doy a conocer mi voto”.

“Yo voy a votar por la persona que en ese momento crea que tenga las mejores posibilidades (…) puede ser de cualquier partido de la coalición o independiente“, concluyó la edil.