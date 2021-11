Este viernes se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondientes a la primera semana de noviembre. El candidato republicano José Antonio Kast ha seguido subiendo y llegando al 25% se escapa de su contrincante Gabriel Boric, quien alcanzó un 19%.

En esta ocasión, la gran sorpresa se dio en el tercer lugar, que por primera vez, fue ocupado por Franco Parisi, quien subió tres puntos y llegó al 10% de las preferencias. No obstante, estadísticamente queda empatado con Yasna Provoste (9%) quien decreció en dos puntos.

En el listado, le siguen Marco Enríquez-Ominami, que subió un punto y se queda con un 5%. En la parte inferior de la tabla, al igual que en ocasiones anteriores, está Eduardo Artés, quien si bien aumentó, solo llega al 2%. El 22% no sabe, no responde o no votaría.

Asimismo, 35% piensa que JAK será el próximo presidente de nuestro país, mientras que un 29% tiene esa creencia con respecto al militante de Convergencia Social. También, el republicano se sobrepone al diputado en una eventual segunda vuelta, 44% vs 40%.

Respecto al nivel de adhesión a los candidatos, por primera vez el rechazo a Kast (52%), que ha retrocedido 19 puntos desde agosto, es menor al de Boric (56% ,+3pts). Yasna Provoste es la candidata que genera menos rechazo con el 48%.

Gestión Gobierno Actual

Un 16% de los encuestados aprueba la gestión del presidente Piñera, mientras que un 80% la desaprueba. Estos porcentajes no representan una diferencia significativa en relación a la encuesta anterior. Cabe recordar que según establece la misma Cadem, los porcentajes pueden tener un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales al 95% de confianza.