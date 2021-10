La encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, reveló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast (21%) pasó a liderar la carrera presidencial en empate estadístico con la carta a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (20%), quien aún ganaría en todos los escenarios posibles de segunda vuelta.

Luego de Kast y Boric se encuentra la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste con un 12% (-1 punto). Le sigue el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel (7%), quien volvió a caer 3 puntos y completa un retroceso de 17 puntos desde el 30 de julio.

Posteriormente, se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%, +2pts). El 27% no sabe, no responde o no votaría.

En escenarios de segunda vuelta, Boric se impone ante todos sus posibles contrincantes. Le gana por 4 puntos a Provoste (39% versus 35%), por 6 puntos a Sichel (41% versus 35%) y por 8 puntos a Kast (43% versus 35%).

Por otro lado, respecto al ganador del último debate presidencial, un 32% de los encuestados por Cadem se inclinó por José Antonio Kast, un 17% por Gabriel Boric, un 15% por Yasna Provoste, un 11% por Marco Enríquez-Ominami, un 4% por Sebastián Sichel y un 2% por Eduardo Artés.

La encuesta se realizó de manera telefónica el miércoles 13 y el jueves 14 de octubre, a 706 personas mayores de 18 años, residentes en 176 comunas de las 16 regiones de Chile, con un margen de error de 3,7 puntos y una confianza del 95%.

