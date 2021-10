Los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que corresponde a la segunda semana de octubre, ya fueron revelados y traen variaciones que perjudican a la candidatura de Sebastián Sichel, abanderado de Chile Podemos Más.

En el sondeo nuevamente aparece Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, liderando la carrera presidencial con un 21% de las preferencias.

Si bien el primer puesto no trae sorpresas en comparación a lo revelado previamente, en otros lugares sí hay variaciones. Con un aumento de 11 puntos desde el mes de julio, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se queda en el segundo lugar con un total del 18%, consolidándose en aquella posición.

No obstante las tendencias que ya venían anunciándose, esta vez sorprendió un nuevo cambio en comparación a los resultados revelados en la primera semana de octubre en el tercer lugar. La ex presidenta del Senado y candidata DC, Yasna Provoste, logró escalar a este puesto, obteniendo un 13%, lo que representa un nuevo retroceso para Sichel.

El ex ministro y actual carta presidencial del oficialismo llega al cuarto lugar de la lista, con un 10% de las preferencias de los encuestados en esta nueva medición.

Más atrás aparecen Franco Parisi con un 6%, Marco Enríquez-Ominami con un 4% y Eduardo Artés, quien obtuvo un 1%.

Hay que considerar que la encuesta Cadem es realizada a hombres y mujeres de 18 o más años. Quienes participan de esta medición responden a la pregunta: “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”.

La interrogante planteada hizo que un 27% de los encuestados contestara que no sabe, o que no votaría por ninguno de los candidatos o no respondiera.