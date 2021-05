Durante esta fría e histórica jornada de elecciones dominical en la Región Metropolitana, se presenció un hecho particular en una de las urnas de la Escuela Villa Independencia en Puente Alto.

En el mismo centro de votación donde próximamente emitirá sus sufragio Manuel José Ossandón y Germán Codina, llegó un votante que literalmente pasó de su cama a la urna.

El hombre sostuvo en CNN Chile y CHV Noticias que “tengo a mi hijo que es digitador de voto, así que tuve que que levantarme a las 6 de la mañana e ir a votar. Después tuve que ir a dejar a mi ex señora al metro y dije ‘¿Para que me voy a ira a acostar?’ y vine a sufragar”.

“Ahora llego, me bajo del auto y a dormir otro ratito más (…) para llegar a ver CHV y cómo van los resultados“, añadió entusiasmado el elector.

Julio Cesar Rodríguez desde el estudio preguntó: “Hay una duda razonable, ah. ¿Anda con slips o no? Porque la gente se pone el pijama así no más”.

El entrevistado no le hizo el quite a la pregunta: “¿Esa duda tiene Julio Cesar? Ando con puro pijama no más”, lo que generó las risas espontáneas del panel.

“Es un polar calentito, forrado, así que está muy bueno. A los papás que quieran levantarse con pijama, que vengan y después se acuestan de nuevo”, agregó.