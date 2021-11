Escritora, animalistas, activista medioambiental y amante de la naturaleza. Camila Musante, con 16.197 votos en su candidatura a la Convención Constitucional (no electa), esta vez busca llegar al Congreso representando al distrito 14 (Alhué, Buin, Calera de Tango, Paine, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, San Bernardo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San José de Maipo, San Pedro, Talagante).

En las elecciones del próximo 21 de noviembre, la ciudadanía no solo deberá elegir a un candidato presidencial, sino que también a senadores, diputadas y consejeros regionales.

En ese sentido, Camila Musante es una de las opciones. Participó a partir del estallido de octubre de 2019 en la Asamblea del Pacto Social, fue miembra de la Mesa Técnica de las Organizaciones Sociales, fue parte del Movimiento Político Fuerza Común, realiza labores en la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), fue activista en la Sociedad Geológica de Chile y tiene un magíster en Derecho Ambiental.

Asimismo, creó la Fundación Agua para el Pueblo, organización que nace durante su campaña anterior. “Vimos la necesidad de levantar información sobre las problemáticas de acceso al agua potable y de empezar a tomar desde lo judicial conflictos socioambientales como las faltas en el sistema de evaluación de impacto ambiental o causa de derechos de aprovechamientos de agua.

A casi 10 días de los sufragios, CHVNoticias conversó con Camila Musante para conocer en mayor detalle sus banderas de lucha para llegar al Parlamento, su experiencia político y social, y sus análisis en temas de relevancia pública como el medioambiente, el feminismo, la niñez y los derechos humanos.

Escasez hídrica

“El problema es la escasez hídrica es algo que hemos estado trabajando, pero que es de larga data y, en lo inmediato, hemos presentado algunas acciones judiciales y recursos de protección”, señaló Camila con respecto a las problemáticas medioambientales de su distrito.

“A la hora de plantar monocultivos, en la provincia de Melipilla no importa absolutamente nada, pueden transgredir un sinnúmero de normas y ante las actuales instituciones es casi imposible hacer cumplir la normativa ambiental. Yo creo que es necesario una nueva institucionalidad ambiental, está contemplado dentro de mi programa legislativo popular”, aseguró.

En esa línea, dentro de la gestión sostenible del agua, “estoy proponiendo para el próximo parlamento la planificación territorial sobre el crecimiento de zonas urbanas para el destino de suelos, tanto para el desarrollo de la actividad agrícola como la construcción de vivienda, asegurar el consumo de agua potable, junto con un nuevo marco constitucional”.

Para ella, el nuevo congreso tiene que proponer una ley popular de agua que restituya la propiedad del agua al dominio de la tierra. “Así tenemos una nueva institucionalidad hídrica y podremos establecer prioridades de uso tanto para consumo humano como el resguardo del equilibrio ecológico”, propone.

Respecto al caudal ecológico de los ríos, según indica, no solamente ve afectado por las plantaciones de paltos, sino que también por la “extracción de áridos indiscriminadamente en la comuna de El Monte“. “La empresa Tamayo y Gómez destruyen por completo el caudal del río Maipo. Me parece gravísimo que no tengamos institucionalidad que resguarde el caudal ecológico”, denunció.

Para ella, es evidente que si se destruye la mitad de un cerro extrayendo áridos, “eso va a afectar el curso de un río y ese impacto no se mide en ninguna parte y las municipalidades son tremendamente irresponsables porque otorgan permisos de extracción de áridos como si fuesen permisos de patentes de minimarket”.

“No hay ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, están destruyendo el río Maipo y la destrucción del río también significa la destrucción de la vida alrededor, la destrucción de todas las especies que están ahí, hay una afectación a la biodiversidad y hay una afectación a la vida en el largo tiempo”, sentenció.

Vivienda en los sectores rurales

Otro de los problemas sociales que identificó en su campaña es el derecho a la vivienda en la zona. “Yo creo que en los sectores rurales siempre vemos cuestiones que tienen que ver con las problemáticas hídricas, pero en los sectores urbanos siempre he observado que hay un problema que es transversal en nuestro país, y es sobre el acceso a la vivienda, porque en primer lugar todavía lo entendemos así como un acceso y no como un derecho“, dijo Camila.

“Tenemos un problema en cuanto al derecho a la vivienda, porque no hay ningún tipo de freno al uso especulativo del suelo y eso significa que los terrenos que están disponibles por Serviu para la adjudicación a comités de vivienda han subido de precio de forma brutal. Al final, lo que sucede en la práctica es que las personas se organizan, crean comités, tienen sus ahorros, pero no pueden postular o no pueden acceder a una vivienda, porque los terrenos que están disponibles en Serviu para adjudicación están en precios muy elevados e inalcanzables”.

Violencia de género

La cifra correcta entorno a la violencia sexual, no solamente en este distrito, sino que nuestro país no la podemos tener, porque sabemos que es una cifra negra, hay muchísimos casos que no se llegan a denunciar y que, incluso, eso significa que terminen con resultado de muerte.

La propuesta en particular es a la modificación al Código Penal, y tiene que ver con el aumento de las penas para los delitos de violencia sexual. Sin embargo, según explicó, la reforma no solamente son aumentos a las pena, sino que también abordarlo como un problema estructural del derecho de los tribunales de justicia.

“Los delitos sexuales son delitos de género, la violencia sexual es violencia de género. Esas premisas sobre las cuales se debiese fallar por parte de nuestros tribunales de justicia hoy no están recogidos por nuestro derecho, pero sí están recogidas en el derecho internacional de la mujer, en la convención internacional sobre todas las formas de erradicación de violencia contra las mujeres”, aseguró.

“Tenemos que entender que hay un componente de género al cometer estos delitos que se hacen en miras de que la víctima es una mujer, niña, adolescente o una persona parte de las disidencias sexuales y de género. Eso es algo que también debemos incorporar en el derecho”, añadió.

Candidatura de Gabriel Boric

“Yo creo que lo que más me llama la atención a mí del programa de Gabriel es que hay una propuesta, una alternativa real de cambio real a la sustitución del actual modelo de desarrollo económico por un modelo de desarrollo sustentable. Hay propuestas en concreto que apuntan precisamente a la sustitución de la explotación de materias primas para sostener una economía como país y entender que cuestiones como la crisis climática, la escasez hídrica, la crisis ecológica son demandas del hoy y no del mañana, y ese sentido de urgencia yo solo lo he visto en el programa de Gabriel Boric“, reflexiona Musante.

“Por eso es mi candidato presidencial y creo que ese sentido de urgencia en los cambios se ve reflejado en nuestro programa legislativo”, culminó.