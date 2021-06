La diputada y vocera del comando de Daniel Jadue, Camila Vallejo (PC), entregó sus apreciaciones del debate entre el candidato presidencial de su partido y su contendor del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA). “Habían más diferencias que se podían mencionar, sobre todo en el proceso de construcción de este proyecto hacia un gobierno popular. Sé que no hubo espacio, sin embargo, me pareció ejemplificador, no como el de Chile Vamos”, sentenció. Asimismo, expresó que “el que más garantiza la construcción de un gobierno ciudadano, amplio, participativo y popular, es Daniel Jadue, por como no solamente ha construido su historia de acción política en el municipio de Recoleta, sino de como ha construido esta campaña”.