Los días 21 y 22 de junio, CNN Chile y Chilevisión transmitirán el primer debate televisivo entre los candidatos que compiten en las primarias presidenciales.

El primer turno será de Chile Vamos el lunes 21 de junio, con la presencia de todas sus cartas presidenciales: Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND).

¿Cómo se están preparando los precandidatos?

“Estoy recorriendo Chile para conocer en directo los problemas concretos de la gente y espero que sea un debate constructivo de ideas”, señaló el alcalde de Las Condes.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda expresó que “la mejor preparación para este debate es escuchar y haber estado en terreno, en regiones, en la calle, anotando las propuestas, los comentarios de muchos ciudadanos”.

En tanto, el otrora presidente de BancoEstado indicó que son necesarios “menos corbatas, más zapatos; menos asesores, más orejas, pero que tampoco sea un baile de las máscaras. Que seamos sinceros con nuestras miradas y diferencias de lo que estamos esperando del país”.

Finalmente, el ex titular de Defensa sostuvo que “no voy a cambiar el discurso, no voy a inventar cosas distintas a lo que he dicho” y aseguró que está “conversando, dialogando, preparando los temas que tenemos en el programa de gobierno”.

Recordemos que al día siguiente, el martes 22 de junio, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), se enfrentará a su compañero de primaria, Daniel Jadue (PC).