Uno de los casos más emblemáticos de que el dinero no lo es todo, es Rodrigo Rojas Vade, quien es un constituyente electo del distrito 13 por la Lista del Pueblo. Diagnosticado con leucemia a los 28 años, fue uno de los miles que se sumaron a las manifestaciones del estallido social y hoy es parte de la Convención Constitucional. “Esperábamos una buena acogida porque lo sentíamos en la calle mientras veíamos a otros candidatos medio funados, que les gritaban cosas y nosotros podíamos estar tranquilos ahí. Pero ser la lista mas votada en el D13, fue una sorpresa”, dijo. Rojas obtuvo poco más de 19 mil votos con una campaña que no superó los $100 mil en gastos. Según datos del Servel, la Lista del Pueblo obtuvo $110 millones e instaló a 24 candidatos en la CC. Mientras que la lista Vamos por Chile, que contó con con aportes de hasta $130 millones en el caso de Pablo Herdener por ejemplo, no alcanzaron siquiera un tercio de la convención. Por otro lado, la lista Apruebo Dignidad recibió $748 millones en total, y logró instalar a 28 candidatos. Uno de ellos el actor Ignacio Achurra, quien gastó $9 millones en su campaña por el distrito 14.