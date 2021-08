El precandidato presidencial del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, aclaró este miércoles que por ahora no tiene un “Plan B” en caso de que no sea elegido en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente.

Las votaciones se realizarán este sábado 21 de agosto a lo largo del país, donde estarán también las candidatas Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC).

Durante esta jornada se llevó a cabo el debate radial transmitido por las señales de Iberoamericana entre los tres aspirantes a La Moneda. Instancia en la que Provoste le consultó a Maldonado si tenía pensado postular al Senado en caso de no ser electo el sábado.

El ex ministro de Justicia señaló que “no he pensado en el día después, espero ser el abanderado de la centro-izquierda. Todas nuestras energías están puestas en este sábado 21. Mi único propósito es ofrecerle a Chile una alternativa de futuro”.

Posteriormente, Maldonado aseguró que quiere ser presidente porque “me gusta la labor del Gobierno y quiero poner la cara y hablarle a Chile. Incluso, he señalado que si soy presidente, y espero que los medios se interesen, (quiero) transmitir un programa de contacto directo del presidente con la ciudadanía. Un Aló, Maldonado donde la gente pueda llamar y hacer sus críticas, quejas y planteamientos”.

Inmediatamente después, el radical afirmó que “algunos dirán (que sería como) el Aló, presidente de (Hugo) Chávez, no importa no es el tema. El tema es que haya contacto directo, porque uno va a los campamentos, territorios, poblaciones o ferias y la gente siente que no la escuchan y que nadie conoce su realidad”.

“Yo como presidente voy a hablar directamente con la ciudadanía. Quiero ser presidente para no tener que dar explicaciones por las acciones u omisiones de otros, sino que yo poner la cara y responderle al país”, añadió.

El programa Aló, Presidente fue instalado por el fallecido ex mandatario de Venezuela Hugo Chávez en la década del 2000, donde participaba semanalmente en un espacio de conversación ciudadana y recibía quejas y sugerencias de parte de los auditores.

En un principio era transmitido únicamente por radio, pero luego se abrió pasó a la televisión.