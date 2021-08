Este sábado 21 de agosto se lleva a cabo la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, en que se definirá el nombre de quien competirá en las próximas elecciones presidenciales. Yasna Provoste, Paula Narváez y Carlos Maldonado son quienes se enfrentan en esta ocasión, y fue justamente el candidato del Partido Radical quien conversó con Daniel Matamala en su camino al local de votación. Si el exministro de Justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet gana esta primara no legal, prácticamente no habría ninguna mujer como contendora para llegar a La Moneda, por eso el candidato quiso dejar en claro su postura. “Nosotros tenemos un compromiso claro con la igualdad de género”, partió señalando a CHV Noticias. “Si tengo la confianza de la ciudadanía y llegó a ser Presidente de Chile, en mi gabinete no solo va a ser prioritario, va a tener mayoría de mujeres, 60%-40%”, expresó, agregando que “no solo hay que emparejar la cancha, hay que dar señales claras de empoderamiento de la mujer, de feminismo, de marcar un antes y un después”.