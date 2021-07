Este domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias presidenciales a lo largo del país, que determinaron la victoria de Sebastián Sichel (Chile Vamos) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), este último obteniendo más del 60% de los votos en su pacto.

Una vez consumada la victoria del diputado, diversas reacciones se generaron en la oposición. Una de ellas fue la del presidente del Partido Radical, y también candidato a la papeleta de noviembre, Carlos Maldonado.

El ex ministro de Justicia felicitó a Boric por su contundente votación. Al mismo tiempo, aprovechó de hacer un llamado a Unidad Constituyente, que todavía no define si realizará o no primarias convencionales.

“Felicitamos a Gabriel Boric, su triunfo muestra reconocimiento ciudadano a un acento más dialogante y vocación de acuerdos para construir mayorías en favor de los cambios”, comenzó el mensaje de Maldonado.

“Es necesario que la centroizquierda acuerde hoy primarias convencionales. No podemos seguir esperando un día más, y es indispensable que la decisión sea ciudadana. Frente a primarias legales de derecha e izquierda, cualquier otro ejercicio sería inaceptable”, continuó.

Finalmente, el líder de los radicales confirmó su aspiración a ser la carta presidencial de la ex Concertación, ya que “seguimos adelante, con honestidad y de cara a la gente. La ciudadanía quiere un cambio, pero sensato, por eso hoy privilegió las opciones más moderadas de esta papeleta. Reafirmamos convicción de que la mejor opción de futuro para Chile es socialdemócrata”.

Hasta el momento, Unidad Constituyente no ha definido si realizará primarias convencionales entre Maldonado y Paula Narváez (PS). Todo esto, a la espera de la definición de la senadora Yasna Provoste (DC) respecto a si confirmará una candidatura a La Moneda.

Con las tendencias claras a esta hora:

