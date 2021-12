El respaldo manifestado por la ex presidenta Michelle Bachelet a Gabriel Boric, provocó una serie de controversias al interior de los adherentes de José Antonio Kast y por parte del propio candidato del Frente Social Cristiano, quien indicó que este apoyo “va en la línea del intervencionismo”. Mismo argumento que llevó a que parlamentarios de oficialismo oficiaran a Cancillería para que se manifieste respecto de esta situación.

Sin embargo, diputados y diputadas de la UDI y RN fueron aún más lejos y elevaron esta instancia a la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Bachelet se desempeña como alta comisionada por los Derechos Humanos.

Mediante una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, los parlamentarios catalogaron como “grave” que la ex mandataria haya expresado su respaldo al candidato de Apruebo Dignidad, exponiendo al mismo tiempo que “la opción presidencial de la ex presidenta no es un secreto y por tanto no llama la atención de nadie, ya que es evidente que su posición política esta íntimamente ligada a los sectores de izquierda y ultra izquierda del país”.

“Sin embargo, y a propósito del alto cargo internacional que ejerce, debería independientemente de su opción, tener la buena voluntad o deferencia de recibir al candidato presidencial José Antonio Kast“, añadieron en el escrito.

Es decir, a través de esta misiva, solicitaron que el “gesto de amabilidad que tuvo con Gabriel Boric lo replique con la carta presidencial del Frente Social Cristiano” y reunirse con él “a fin de tomar conocimiento de sus objetivos y aspiraciones para Chile y los chilenos, para que conozca su parecer en materia del respeto y promoción de los DD.HH a nivel local e internacional”.

La carta fue firmada por Jorge Alessandri (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Camila Flores (RN) y Francesca Muñoz (RN). Un suceso relevante considerando que Kast, en el programa de gobierno que presentó para la primera vuelta presidencial, postulaba la idea de retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La ONU rompe el silencio

Muchos de los argumentos expuestos en contra de las declaraciones de Michelle Bachelet, apuntaban al relevante rol que actualmente desempeña al interior de la ONU. Por lo mismo, es importante conocer cuáles son las limitaciones que esto tendría -si es que efectivamente tiene- o cuál es la visión que hay de esta situación dentro de la organización.

Al respecto, Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU, indicó a La Tercera que “no tenemos comentarios sobre lo que dijo la Sra. Bachelet”.

A esto se suma lo declarado por la vocera adjunta de la oficina, Florencia Soto Nino-Martínez, en el mismo medio mencionado, donde aseguró que “no tenemos comentarios al respecto”.

Finalmente, otra respuesta que se plasmó en torno a esta polémica es aquella dada por el despacho del secretario general de la ONU, António Guterres, desde donde expresaron que la autoridad “no comenta sobre la política interna de los países”, indicó el portal The Brazilian Report.