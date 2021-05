En el marco de las inéditas elecciones por gobernadores regionales, el candidato por el cargo a la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), afirmó sentirse bastante tranquilo respecto a los comicios.

“Hemos hecho una campaña como creo que se hacen las campañas, dejando los pies en la calle, recorrimos las 52 comunas de esta tremenda región, hicimos más de 70 cabildos digitales y fui a todos los debates que me invitaron”, dijo.

Respecto a la intervención de la diputada Pamela Jiles (PH) donde emplazó con garabatos al presidente Piñera para apoyar la candidatura de su pareja, Pablo Maltés, Orrego manifestó que “mi actitud ha sido siempre de respeto, creo que uno tiene que asumir de que la ciudadanía va a tener que decidir entre hoy día y mañana quien va a ser la primera autoridad democráticamente elegida de esta región”.

“Los gobernadores regionales van a ser la punta de lanza del poder regional y, en ese sentido, yo no he tenido ningún problema con los candidatos, siempre hemos debatido y yo he puesto las propuestas y la pasión que tengo por este proyecto por delante”, añadió.

En cuanto al apoyo que le manifestó el senador Manuel José Ossandón, donde aseguró que votará por él y no por Catalina Parot, el candidato afirmó que “hay gente de distintos colores políticos, que no es el mío, que va a apostar por lo que es mejor para la región y no por lo que es mejor para un partido”.

Por otra parte, y respecto a un eventual cambio en la candidatura presidencial de la DC prefiriendo a Yasna Provoste en reemplazo de Ximena Rincón, Orrego expresó que “los dados ya están echados”.

“Están los dados echados y yo le deseó a Yasna Provoste que está haciendo un tremendo servicio para Chile, que la apoyemos entre todos y no aportillemos al que está haciendo un trabajo importante y tampoco a Ximena Rincón y a los otros candidatos”, dijo.

“Nosotros tenemos una candidata que es Ximena Rincón, que ganó una primaria y tenemos una excelente Presidenta del Senado. Ambos cargos no son incompatibles pero son distintos”, zanjó.