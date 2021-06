Claudio Orrego (DC) se consagró como el primer gobernador de la Región Metropolitana electo, luego de recibir un amplio respaldo en la segunda vuelta de las elecciones con un 52,73% de las preferencias.

El ex intendente de la RM se impuso ante Karina Oliva (Comunes), quien se quedó con un 47,27% de los votos.

Tras conocer los resultados, Orrego emitió declaraciones desde la sede principal del Partido Demócrata Cristiano, agradeciendo el respaldo por un proyecto de “justicia territorial y ambiental” en la región, también a su equipo de campaña y a los partidos de Unidad Constituyente que entregaron su respaldo.

“Esta elección es una elección para demostrar que se puede hacer buena política y llegar al corazón de las y los chilenos“, dijo el gobernador electo de la RM.

Asumiendo el triunfo con “humildad” y “responsabilidad”, Orrego reconoció la difícil tarea que será levantar la región tras los efectos de la pandemia del coronavirus, tanto a nivel económico como social.

Lee también: Naranjo (IND) se impuso sobre Sulantay (UDI) y se transformó en gobernadora de la Región de Coquimbo

“Quiero renovar algo que dije en la campaña: aquí nadie sobra. Necesitamos a todas y a todos. Y quiero convocar a las personas que no votaron por nosotros, que votaron por Karina Oliva, que no fueron a votar en segunda vuelta, para que se sumen a este proyecto, que no es de partidos, es de justicia urbana y territorial para nuestra región entera”, afirmó.

Por otro lado el gobernador electo por la RM hizo un llamado “a que cuidemos nuestra convivencia y nuestra democracia”, señalando que es importante “que cambiemos el lenguaje, que desterremos la descalificación, que desterremos el odio, la mentira, este afán de dividirnos entre amigos y enemigos“.

“En una democracia pueden existir opiniones distintas, pero es importante que aprendamos a respetarnos y que seamos capaces de hacer una política distinta, de terreno, de escucha, de participación. Pero sobre todo una política donde desterremos para siempre la violencia como medio de acción política y la reemplacemos por la no violencia activa. (…) Desterremos el odio y lo reemplacemos por el amor y justicia“, añadió Orrego.

Revisa aquí todos los resultados de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales.