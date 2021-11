Un integrante del comando del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami denunció haber sido víctima de una agresión en un local de votación.

Se trata de Ignacio Bustos, quien acusó a un camarógrafo de Caiga Quien Caiga (CQC) como el responsable.

De acuerdo a su relato, él se encontraba cubriendo la espalda del postulante a La Moneda cuando fue amenazado por el camarógrafo, quien le pegó con su cámara.

“Sé perfectamente quién fue: El camarógrafo de CQC que estaba al lado del productor Sebastián Eyzaguirre”, contó el afectado.

“Esto es absolutamente incomprensible. Me pegó con el cacho de la cámara en la cabeza”, manifestó.

Consultado por la intencionalidad del sujeto, la víctima señaló que “fue totalmente directo. Me dijo ‘no me dejas acercar, te voy a pegar’ y me pegó”.

Por su parte, el equipo de CQC acusó que ellos fueron los agredidos.

Revisa el momento de la agresión acá: