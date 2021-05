Las pasadas elecciones dejaron algunas de las curiosidades más impensadas en los resultados para las alcaldías del país, pero no hablamos de partidos políticos. Un ex candidato a alcalde de Primavera se bajó de la competencia para apoyar a otro postulante y aún así, su nombre apareció en la papeleta. Obtuvo tres votos, la votación más baja de estos comicios. Julio Fuentes terminó quedándose en la alcaldía de Cobquecura por tan solo nueve votos, en una lucha contra Jorge Romero, que fue la más estrecha en cuanto a municipios. Cristóbal Zúñiga tiene 25 años y la edad no fue impedimento para que se impusiera con más del 47% de los votos en Tierra Amarilla, convirtiéndose en el alcalde más joven de Chile. Mientras, en la cuarta región, emblemas de Coquimbo Unido festejaron la victoria de Alí Manouchehri. Quien no tuvo suerte fue Gabriel Mendoza, el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, que salió último en la lucha por la alcaldía de Graneros.