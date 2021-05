En el marco de la segunda jornada de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, el jefe comunal de Recoleta y candidato presidencial por el PC, Daniel Jadue conversó con CNN Chile y CHV Noticias respecto al histórico proceso.

El edil calificó el ambiente electoral como “bueno” a pesar de que durante este sábado 15, sólo acudió a sufragar el 20% del padrón electoral. “Si bien partió lento yo creo que está muy bueno el ambiente. Creo que la gente está muy consciente del desafío que tenemos hoy día”, dijo.

“Hoy día tiene que consolidarse lo que partió el 18 de octubre que fue refrendado el 25 de octubre y por lo tanto creo que la gente que se movilizó tiene una comprensión mucho mayor que la que hace algunos años había de que todo este tipo de movilizaciones tiene que terminar en las urnas, porque aquí se toman efectivamente las decisiones”, expresó.

Respecto a los cuestionamientos por competir por la alcaldía de Recoleta y por sumarse a la carrera a La Moneda simultáneamente, el jefe comunal expresó que “lo que he sentido en la calle es que los recoletanos y recoletanas están tremendamente orgullosos de que desde Recoleta estemos transformando Chile. Ellos además entienden la importancia de que este proceso avance y por lo tanto creo que hoy lo van a salir a refrendar con un tremendo porcentaje”.

“Si la gente vota mayoritariamente por este proyecto va a ser un apoyo a este proyecto y también a la candidatura”, dijo.

¿Primaria con Jiles?

En cuanto a una posible primaria de la centro izquierda, el alcalde se mostró abierto a participar. Sin embargo, reparó en la figura de su eventual contendora, Pamela Jiles (PH) ya que apunta que ve lejano que participe.

“He hablado de la centro izquierda. Pamela Jiles ha dicho varias veces que ella no es de izquierda ni de derecha, yo creo que mientras no se defina en qué lado de la historia está es difícil incorporarla”, afirmó, expresando que “yo no sé si ella este disponible para ir a una primaria con lo que ella llama la “clase política miserable”.

En ese sentido, no comprometió un apoyo a la parlamentaria. “La verdad es que uno en una primaria compromete apoyos y después resulta difícil llamar a votar por quienes habla mal todos los días”, dijo.

“No conozco su proyecto y además no sé donde está ubicada, ella lo ha dicho consistentemente. No es ni de izquierda ni de derecha, además tiene una contradicción un poco vital, es la primera humanista en el mundo que conozco que es partidaria de la pena de muerte”, añadió.

Finalmente, y respecto a los dichos e insultos de Jiles mientras acudía su centro de votación, donde también aprovechó de hacer campaña infringiendo la ley electoral, Jadue precisó que “en las palabras que vi ayer no vi ningún debate político. No vi ni una sola idea política y eso me llama la atención”.