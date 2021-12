El candidato José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), abordó en el debate Anatel 2021 aquellas opiniones contrarias de militantes del Partido Republicano por la llegada de la ex subsecretaria Daza a su comando, todo esto bajo el contexto de las restricciones aplicadas en las cuarentenas por la pandemia. Según dijo el abanderado, esto “es parte de lo que son los conglomerados políticos, pero claramente he sido partidario de la vacunación. Tuve COVID-19, al igual que Gabriel, lo pasé bastante mal. Escuché a los médicos que marcaban la diferencia en las personas que llegaban con vacunación y las que no. Tengo las tres vacunas puestas y si es necesario avanzar en una cuarta, también lo haría. Soy partidario del Pase de Movilidad mientras tengamos este tipo de pandemia, cosa que no le gusta a mucho de mis partidarios y lo tengo claro”. Finalmente declaró que “creemos que aquí hay un bien público y es la autoridad la que tiene que tomar ciertas determinaciones. Lo que sí vamos a resguardar es la voluntariedad de la vacunación”, cerró.