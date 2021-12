En el debate Anatel 2021, el candidato José Antonio Kast nuevamente emplazó a Gabriel Boric por la acusación de acoso que pesaba en su contra, pese a que la propia afectada anunció el pasado domingo que la situación ya fue conversada con el abanderado de Apruebo Dignidad e incluso respaldó su campaña a La Moneda. “¿Cuántas cosas más no conocemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir enterando a medida que se te vamos pillando?”, cuestionó JAK, a lo que Boric respondió que “no se puede instrumentalizar a las mujeres en una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen clara la amenaza y el peligro que tú representas para ellas en sus derechos y avances (…). Jamás he acosado a nadie y eso ha sido así reconocido”.