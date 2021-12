Durante el eje asociado a impuestos en el debate Anatel 2021, el candidato José Antonio Kast fue consultado respecto de las ideas que postuló en su programa de gobierno asociado a la privatización de empresas del Estado que no sean rentables. Al comienzo contemplaba Codelco pero luego lo descartó, sin embargo, dentro de dicho rango también están ENAP y TVN. Sobre estas dos, indicó que “estamos conversando con el directorio de las dos porque ambas han llegado a números azules, lo que nunca ocurrió durante los gobiernos de la Concertación. Si se logran mantener los números azules, si se logra hacer algo integrado y abierto a todos y no con un concepto ideológico de la televisión pública en este caso, o una empresa que por mucho tiempo tuvo pérdidas por mal manejo, se puede conversar”. Por contraparte, Boric destacó que en su eventual gobierno “Codelco se va a mantener en las manos del Estado y no lo vamos a privatizar”.