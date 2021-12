En la jornada de este lunes 13 de diciembre, se llevó a cabo el último debate televisivo Anatel 2021 de cara a la segunda vuelta presidencial. Los comicios se desarrollarán este domingo 19 de diciembre y se enfrentarán Gabriel Boric y José Antonio Kast.

En ese sentido, uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la presentación de un test de drogas que se realizó el abanderado de Apruebo Dignidad, respondiendo de esa manera, a una serie de emplazamientos de la carta del Frente Social Cristiano, en medio del debate de la despenalización de la marihuana y el narcotráfico.

La prueba se realizó en la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile e indica que no fueron detectados indicios de consumo de cocaína, metabolitos, cannabinoides o anfetamina.

Para aclarar las dudas del candidato de ultraderecha, les dejo los resultados de mi test de drogas. Basta de mentiras.#DebateAnatel pic.twitter.com/0C7TVRF3ZX — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 14, 2021

El diálogo cruzado

No obstante, la polémica surgió cuando se comenzó a cuestionar la fecha de la realización de los exámenes, ya que según el documento, la orden de atención fue el pasado 2 de noviembre de 2021, es decir, un día ante de que el mismo Gabriel confirmara vía redes sociales su contagio positivo de COVID-19.

“¿Qué tiene que ver el Coronavirus? Me lo hice en el hospital de la UC y lo hice porque sabía que el festival de mentiras y la campaña de desprestigio que ha tratado de instalar Kast lo iba a parar. Sin pretender de hacer un show o llamar a la prensa, decidimos de hacerlo de manera reservada. Yo no soy una persona que consume drogas, tampoco soy alguien que miente. En política no todo vale, el fin no justifica los medios. Espero que haya quedado claro y los días que quedan de campaña sean de propuestas en positivo y no de ataques personales”, explicó Gabriel”.

Recibí recién el test PCR con resultado positivo y estamos en contacto con el equipo de Seremi para trazabilidad. Le pido por favor a quienes compartimos estos días que sigan los protocolos indicados para contactos estrechos.

Muchas gracias por el cariño y comprensión a tod@s. pic.twitter.com/PdRERW1p2S — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 3, 2021

En ese momento la periodista reiteró que en redes sociales circulaba la información de que el 3 de noviembre había dado positivo en Coronavirus.

“No sé, recién salí del debate y no he visto las redes. ¿Están cuestionando la veracidad del exámen?”, respondió el magallánico.

“Le estoy preguntando si es que tenía síntomas, considerando que dio positivo el 3 de noviembre”, volvió a preguntar la profesional.

“¿Pero si fuera así qué tiene? Circulan muchas cosas en redes sociales. Mirar menos redes sociales creo que es un buen consejo“, dijo el diputado.

En ese mismo momento, otro periodista volvió a preguntar sobre el tema. “¿Por qué decidió hacerse un examen de orina y no de pelo que puede abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas?. Además usted se hizo el examen el 2 de noviembre. Durante esas horas usted publicó que tenía síntomas asociados al Coronavirus, por lo que hace un aislamiento preventivo”, dijo el comunicador radial.

“Perdón, ¿qué están tratando de instalar? ¿Cuál es la tesis?”. Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. No tengo ningún problema de hacerme uno de pelo si José Antonio Kast me lo quiere pagar. Basta de seguir instalando mentiras. Se lo digo a Kast, pero también lo que subyace a la pregunta qué están haciendo es tratar de suponer que el exámen es falso. Basta de eso”, enfatizó Boric.

No obstante, el periodista arremetió nuevamente: “Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo a las 18 horas el 2 de noviembre y usted dijo en redes que hizo un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. ¿Usted abandonó el aislamiento preventivo para realizarse el examen de drogas?“, preguntó.

“No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes“, respondió Gabriel. “La toma de entrega dice que usted lo ingresó el 2 de noviembre“, volvió a insistir el periodista.

“Por Dios. Si quieren pueden pedirle una declaración al Hospital para ver cuándo se hizo y en qué términos. Acá no tengo nada que esconder y por favor no se sumen a la campaña de Kast po‘, sean más responsables”, sentenció Boric.