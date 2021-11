Con respecto al tema “Emergentes”, en particular género y derechos de las mujeres, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, al ser preguntado sobre la denuncia de abuso contra su persona, indicó que está abierto a cualquier tipo de investigación que quieran realizar las compañeras feministas. No obstante, aseguró que no tiene nada que esconder porque jamás ha cometido acoso, y que está dispuesto a reflexionar sobre actitudes machistas cometidas en el pasado.