La noche de este lunes se llevó a cabo el último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Una instancia organizada por Anatel y que reunió a Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Yasna Provoste, Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.

Fue durante el desarrollo del evento que el abanderado del Partido Progresista (PRO), comenzó a referirse a su contendor del Frente Social Cristiano como “Doctor Miedo”, ironizando además que éste encarna “el pasado nostálgico”.

De hecho, al cierre de su intervención, ME-O se explayó en este tema y aseguró que no quiere extremos, planteando que su fin es buscar la seguridad.

En respuesta a dichas alusiones, las cuales señaló fueron constantes durante el debate, José Antonio Kast aseguró que “es primera vez que creo que las encuestas están acertando, porque como enfocaron casi todos los candidatos su oratoria y planteamientos respecto de mí, eso quiere decir que vamos bien y que hay algunos más preocupados que otros”.

Respecto del representante del PRO, el abanderado del Partido Republicano precisó que “tengo claro que Marco Enríquez-Ominami es muy simpático fuera de las cámaras, pero dentro de los debates me va a mencionar. Llevaba la cuenta, hice un checklist y creo que me mencionó 22 veces, puede que se me haya pasado alguna”.

Bromeando sobre el sobrenombre “Doctor Miedo”, Kast sostuvo que “no me acompañó el maquillaje, entonces estaba un poquito pálido”.

Dijo que fue tanto así que “otro candidato me dice ‘¿te sientes bien?’. No, me siento estupendo, estoy feliz de la vida aquí”, cerró.