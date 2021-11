Durante el debate Anatel, de cara a las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre, el candidato Sebastián Sichel (IND- Chile Podemos Más), emplazó a sus contendores Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), en sus roles como diputado y senadora, respectivamente, para retirar el proyecto de ley de indulto a los detenidos en el contexto del estallido social. Según argumentó, esta iniciativa “genera impunidad”. Añadió que “por las pymes saqueadas, por los carabineros que fueron atacados, por aquellos que pusieron en riesgo su vida, no generen impunidad en Chile”. Finalmente, sostuvo que “si soy presidente, no tengan duda que voy a tener el coraje de sacar a aquellos que no respetando la ley se toman el espacios de todos”.