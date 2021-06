Durante el debate presidencial de Chile Vamos de cara a las primarias del sector, el candidato de RN, Mario Desbordes, dijo que cuando apoyó una moción para reconocer el genocidio contra el pueblo selknam, lo trataron de comunista: “son varios nuestros pueblos originarios y estamos al debe con todos (…) Si nosotros queremos enfrentar la violencia y nos vamos al tema del pueblo mapuche, tenemos que ser capaces de quitar el argumento de que si no es con violencia, no hay solución, dando de una vez por todas cumplimiento a todo lo que nos hemos comprometido (…) Cuando yo apoyé una moción, entiendo que del diputado Boric, de que Chile reconozca el genocidio contra los pueblos selknam u ona, nos trataron de comunistas. Si un país como Chile no es capaz de reconocer eso y empezar a reconocer la historia, estamos equivocados”.