Eduardo Artés hizo frente a la crisis migratoria que se ha agudizado en el país durante los últimos años, sobre todo en la zona norte de Chile donde se registran a personas que cruzan por pasos ilegales para pisar territorio nacional, arriesgando incluso sus vidas en el desierto.

Al respecto, el abanderado del Partido Unión Patriótica sostuvo que “la migración tiene en primer lugar un motivo o varios motivos. Es un derecho indiscutiblemente para todos“.

Frente a dicha aseveración fue consultado respecto a la viralización de un video en que emplaza a migrantes venezolanos que estaban protestando. Sobre esto aclaró que eran personas que estaban diciendo “viva Piñera y Pinochet, comunistas tal por cual, amenazándonos”.

De hecho, indicó que “fui amenazado de muerte por uno de ellos y hubo un juicio, y uno de ellos tiene prohibición de acercarse a varias cuadras de mí“.

Regresando al tema central, Artés explicó que “existen inmigrantes e inmigrantes. Aquí al que se trata mal es al inmigrante popular, al sencillo, al que es trabajador y que viene más bien engañado“.

Por otro lado, abordó la muerte de una guagua de 9 meses en Colchane, quien era “de nacionalidad peruana pero de padres venezolanos. Este es un fenómeno interesante porque la gente viene siendo desplazada desde Perú, desde Bolivia, desde Ecuador“.

“Es una crisis general del sistema capitalista, o sino no estarían los carnet de identidad chilenos botados en la frontera mexicana norteamericana de los inmigrantes haitianos que se fueron diciendo que no quieren volver nunca más a Chile y a Haití, por cierto”, concluyó en candidato en el debate presidencial emitido por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus.