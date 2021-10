El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, criticó al representante del oficialismo, Sebastián Sichel, por llamar a los parlamentarios de su sector a votar en contra de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su eventual conflicto de interés con el proyecto de la Minera Dominga.

El diputado de Convergencia Social afirmó en el debate transmitido por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus que “estoy de acuerdo con seguir todos los caminos institucionales que permitan un juicio político a Sebastián Piñera y eso es la acusación constitucional”.

“Por eso desde la oposición vamos a presentar una acusación constitucional por los graves hechos por todos conocidos, que además han sido motivo de una investigación abierta por la Fiscalía”, manifestó.

En la misma línea, Boric aseguró que “el candidato Sichel a invitado a sus parlamentarios nuevamente a votar en contra. Dice que está en contra de la acusación constitucional contra el Presidente de la República. ¿Va a mantener esa posición con sus diputados, señor Sichel?”.

Minutos después el candidato de Chile Vamos se refirió al tema y dijo que “espero que (el presidente Piñera) sea inocente y por lo tanto espero que las instituciones hagan su trabajo. Lo que no voy a hacer es parar cualquier investigación que sea necesaria y así lo he dicho. Acá el problema no es investigar, hay que investigar hasta el fondo. Lo que hay que hacer es descubrir cualquier responsabilidad y combatir cualquier tipo de conflicto de interés”.

“Dije además que creo que el proyecto Dominga se tiene que parar. Lo dije antes y lo creo hoy día. Lo que no puede pasar, es que finalmente juguemos a la política y nos transformemos en un país en el que destituir a las autoridades sea la forma de investigar, porque con eso los únicos que pagan la cuenta son los más pobres que se quedan en países ingobernables”, apuntó.