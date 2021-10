Gabriel Boric tuvo la oportunidad de cuestionar al abanderado del Frente Social Cristiano sobre una situación en particular que se tomó la opinión pública tras la revelación de los Pandora Papers. En concreto, le consultó sobre una inversión que habría realizado en paraísos fiscales.

“¿Conoces a Cecilio Roberto Moreno? Él es el notario de Panamá que validó tu inversión de 12 millones de dólares en un paraíso fiscal“, expresó el candidato presidencial del Frente Amplio en el debate emitido por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus.

Por cuanto, emplazó a que “cuando tú hablas de patriotismo, cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están aludiendo a eso, qué pensarán de una persona que busca eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario y que evade impuestos en Chile”.

“Me parece totalmente vergonzoso”, sentenció Boric.

Lee también: Kast y medidas por migración irregular: “Sí podemos hacer una zanja donde existe altiplano, como en Colchane”

Al respecto, José Antonio Kast le respondió que “te he invitado a debatir de todos los temas en todos los lugares y no has querido. No has ido a tres o cuatro debates“, planteó.

Sobre esto último, lo invitó a que mañana “nos encontramos para hacernos un test de drogas, mostremos nuestras fichas clínicas y abramos nuestras cuentas corrientes, y vemos quién ha pagado más impuestos en Chile”, dijo.

“Cuántas veces has contratado tú a alguien, cuántas veces has trabajado para alguien que no es el Estado. Sí me molesta cuando levantas ese tipo de acusaciones que son falsas”, sentenció el líder del Partido Republicano, a lo que el parlamentario le debatió y dijo que “la gente lo podrá revisar en los Panama Papers que todos conocemos”.