Durante el debate presidencial emitido por Chilevisión y CNN Chile, el abanderado del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, señaló que “en la historia hay dos cosas. Primero, pensar en el futuro y entender y reivindicar el pasado, pero no ver el pasado como una única forma de ver el futuro. Y la segunda, que no le va bien a los países cuando se refundan o destruyen, sino que cuando se reforman y se perfeccionan, y en eso he estado trabajando toda mi vida como reformista. Lo último es que la violencia sólo engendra violencia y cuando queremos indultar o dar impunidad, lo que logramos es tener sociedades más violentas”.