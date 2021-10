Los abanderados presidenciales de Chile Podemos Más y Nuevo Pacto Social, se enfrentaron en un nuevo debate presidencial. Fue en dicha instancia que la senadora DC emplazó a su contendor en la sección de preguntas cruzadas, donde le consultó sobre su trabajo en el sector privado y si es que hizo “lobby por el gas” en su momento.

Asimismo, Provoste recordó que “en el debate pasado te pregunté si habías sido lobbista, me dijiste que no, y los días dieron cuenta que sí te habías dedicado al lobby en Dicom, en donde muchos chilenos nunca pudieron postular a un trabajo o matricular a su hijos en la escuela o arrendar una casa porque aparecían” en ese registro.

Misma situación cuando le consultó si es que había hecho un retiro de sus fondos AFP, una información que fue dilatada por Sichel y que luego salió a la luz en un video donde afirmó que efectivamente sí cobró su dinero para invertirlo en un APV. Todo esto, “mientras presionabas a los parlamentarios de tu sector para que rechazaran el cuarto retiro en la Cámara”, sostuvo la legisladora.

Fue entonces que le cuestionó si “hiciste lobby por el gas también, ¿o no?”.

Ante este cuestionamiento, Sichel abordó a la senadora por su carrera en el sector privado, asegurando que “los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado”.

Asimismo, el ex ministro de Desarrollo Social continuó diciendo que “fui abogado orgullosamente y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado, y me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de $2 millones, $200 millones acumulados, no entiende y ataca a los que trabajamos en el sector privado”.

Frente a esta acusación, y en relación a los recientes resultados de la Cadem que posicionan a Sichel en el cuarto lugar de las preferencias, Provoste aseguró que “en el único grafico en el que estás muy arriba respecto de todas las candidaturas, es respecto al aporte de los privados”.

Regresando a la consulta inicial, Sichel reiteró que “si hubiera sido lobbista saldría un registro, nunca lo he tenido. Usted y sus operadores han hecho eso en redes sociales y estoy muy orgulloso de haber sido académico, de haber sido profesor”.

Añadió que “los abogados defendemos los intereses de nuestros clientes”, pero por lo mismo aclaró que “no he tenido como cliente a ninguna empresa de gas”.

Finalmente, el abanderado de Chile Podemos Más instó nuevamente a la senadora a renunciar a su dieta parlamentaria, a lo que ella manifestó que “no, porque es mi trabajo, y a diferencia suya que recibe todo el apoyo de las empresas lobbistas, nosotros vivimos de lo que hacemos. Lo hemos cumplido a cabalidad y hemos sacado adelante iniciativas que su gobierno ha vetado”.

Al concluir su tiempo en la pregunta cruzada del debate emitido por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus, Sichel remató con que Provoste estaría a favor de la expropiación de los fondos AFP. Ante esta última frase, la legisladora concluyó con que “en nuestro gobierno vamos a terminar con las AFP y no le vamos a dar espacio a lobbistas como usted”.