Durante el debate presidencial trasmitido por Chilevisión y CNN Chile, el abanderado del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se manifestó en contra del proyecto de aborto libre. “He defendido la vida siempre, por eso he sido contrario a todo tipo de dictadura y por eso no creo en la pena de muerte (…) No creo en el aborto, pero sí creo que tenemos que tener humanidad y entender casos como las causales cuando hay una vida en juego”, señaló.