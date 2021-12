Diversas reacciones se generaron tras el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), primera instancia que se realiza entre los candidatos presidenciales a segunda vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric.

En la instancia se produjeron diversos momentos que generaron tensión entre los aspirantes La Moneda y que provocaron que el moderador tuviera que intervenir.

Tras la cita, desde el lado del republicano valoraron la participación de éste y criticaron la de Boric, asegurando que salió mal parado del debate yreiterando que se ha negado a participar en otros que fueron organizados con anterioridad.

Uno de los primeros que salió a criticar al parlamentario fue el diputado de RN Tomás Fuentes, haciendo referencia a los dichos de frenteamplista de que no validaba ningún tipo de violencia.

¡Lo hizo de nuevo! @gabrielboric mintiéndole a todos los chilenos en #DebateArchi : “Jamás he validado la violencia”.

En tanto, el senador electo por la Región Metropolitana del Partido Republicano, Rojo Edwards, arremetió con Boric por la acusación de acoso que hubo contra el candidato cuando era dirigente estudiantil. De paso, también arremetió contra el feminismo.

Por el lado opositor, diversas personalidades alabaron la presentación del representante de Apruebo Dignidad en el debate, señalando que habló más de las propuestas que iba a implementar en caso de ser gobierno.

“Gabriel Boric ha sido sumamente claro en establecer y aclarar la situación que se ha dado por redes sociales y que no se ha formalizado hasta ahora en ninguna acusación ni en el Tribunal del partido (Convergencia Social) ni en la justicia”, señaló Karol Cariola (PC) en entrevista con Contigo en la mañana.

Además, el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi afirmó que Kast busca “usar la mentira como forma de hacer campaña”, valorando que el candidato del Frente Amplio “habla de propuestas”.

Finalmente, la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans llamó a la ciudadanía a “movilizarse” y votar el próximo 19 de diciembre.

“Nuestras propuestas son indiscutiblemente mejores y hay que salir con todo a la calle a convencer. No hay espacio para fanáticos dirigiendo el país”, dijo en redes sociales.

Lo que más me queda claro de este debate: A no confiarnos, porque enfrentamos un peligro claro para el país. Nuestras propuestas son indiscutiblemente mejores y hay que salir con todo a la calle a convencer. No hay espacio para fanáticos dirigiendo el país.

— Gael Yeomans (@GaelDiputada) December 10, 2021