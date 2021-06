En el debate de primarias transmitido por Chilevisión y CNN Chile, Sebastián Sichel (IND) acusó a Ignacio Briones (Evópoli) de haber pedido su salida del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El momento ocurrió cuando la carta presidencial de Evópoli increpó a Sichel por supuestamente haberse negado a un acuerdo que permitiera ampliar las ayudas económicas por la pandemia. A ello, el ex presidente de BancoEstado respondió: “lamentablemente, no lo pude saber porque me fui y entre otras personas, pidieron mi salida de ese gabinete (…) Tú estuviste de acuerdo con que yo saliera, que fue parte de lo que pediste”.